Atalanta-Milan, Hateboer durissimo su Leao: solo ammonito | VIDEO (Di martedì 23 agosto 2022) Nel corso di Atalanta-Milan, partita valida per la 2^ giornata di Serie A, Hans Hateboer si è reso protagonista di un intervento durissimo sulla caviglia di Rafael Leao. L'arbitro Fabio Maresca ha estratto il giallo, ma il rosso era sacrosanto Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022) Nel corso di, partita valida per la 2^ giornata di Serie A, Hanssi è reso protagonista di un interventosulla caviglia di Rafael. L'arbitro Fabio Maresca ha estratto il giallo, ma il rosso era sacrosanto

cmdotcom : Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito - gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - acmilan : ?? Check out the stats post-Atalanta ?? - infoitsport : L'Atalanta spacca...Milan. Tonali e campo: doppia verità - AndreaFerrazz : @romanellialessa @USCremonese Mi aspetto lo stesso impegno e la stessa corsa contro Lazio Napoli Inter Milan Juve A… -