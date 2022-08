Atalanta, gol giovani col 19enne Hojlund. Ma ora chi esce? (Di martedì 23 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

PietroMazzara : Il gol di Ismael #Bennacer è il minimo sindacale per quanto visto sul campo a Bergamo dove il #Milan ha imposto il… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Atalanta, si tratta per #Hojlund dello #SturmGraz Classe 2003, già 8 gol in 6 partite stagionali… - SerieA : ???????? ???????????? ?? ??| @malinovskyi18 ha segnato da fuori area 1??5?? dei suoi 23 gol in #SerieATIM?? @Atalanta_BC - sportli26181512 : Atalanta, gol giovani col 19enne Hojlund. Ma ora chi esce?: Atalanta, gol giovani col 19enne Hojlund. Ma ora chi es… - AngeloRavaglia : @6Asdrubale22 @pisto_gol E' Atalanta-Milan e tirano fuori l inter -