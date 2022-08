(Di martedì 23 agosto 2022)torna in presenza a IFA 2022 con uno stand dedicato in fiera e annuncia l’evento didello17Come orami ben noto a tutti,è un leader tecnologico globale che fornisce i dispositivi, le componenti e le soluzioni più innovative e intuitive al mondo. Con l’obiettivo primario di offrire esperienze incredibili che migliorano la vita delle persone ovunque esse si trovino. Quest’anno, più precisamente il 31 Agosto alle ore 14.00, l’azienda rivelerà i prezzi e la disponibilità dell’innovativo laptop17pieghevole da 17,3?. Inoltre, ci sarà la possibilità di test pratici di questo e degli ultimi prodotti presso lo standa IFA dal 2 al 6 Settembre Punti salienti di ...

ASUS: annunciato il lancio del nuovo Zenbook 17 Fold OLED ASUS torna in presenza a IFA 2022 con uno stand dedicato in fiera e annuncia l'evento di lancio dello Zenbook 17 Fold OLED.Il 31/8 alle 14.00 verranno rivelati i prezzi e la disponibilità del laptop OLED pieghevole da 17,3", con possibilità di test pratici di questo e degli ultimi prodotti presso lo stand ASUS a IFA dal 2 ...