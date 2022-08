Asmaa Gacem: “Riparte il mercato immobiliare alberghiero in Europa, grande opportunità per l’Italia” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Il turismo è in ripresa e si torna ad investire nel settore ricettivo e alberghiero in tutta Europa Milano, 23 Agosto 2022 – È con Asmaa Gacem, vicepresidente nazionale di CNA Turismo e Commercio con delega alle città d’arte, che andiamo ad analizzare il mercato immobiliare alberghiero in Italia ed in Europa. “C’è subito da dire che il mercato immobiliare alberghiero europeo, stando agli ultimi dati, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 21,2 miliardi di euro”, spiega Asmaa Gacem, “e si prevede un rialzo a 26,6 miliardi per l’anno 2022”. Nonostante i venti di guerra, nonostante il duro colpo inflitto al settore a causa dell’ondata da Covid19, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Il turismo è in ripresa e si torna ad investire nel settore ricettivo ein tuttaMilano, 23 Agosto 2022 – È con, vicepresidente nazionale di CNA Turismo e Commercio con delega alle città d’arte, che andiamo ad analizzare ilin Italia ed in. “C’è subito da dire che ileuropeo, stando agli ultimi dati, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 21,2 miliardi di euro”, spiega, “e si prevede un rialzo a 26,6 miliardi per l’anno 2022”. Nonostante i venti di guerra, nonostante il duro colpo inflitto al settore a causa dell’ondata da Covid19, si ...

lifestyleblogit : Asmaa Gacem: “Riparte il mercato immobiliare alberghiero in Europa, grande opportunità per l’Italia” - - LocalPage3 : Asmaa Gacem: “Riparte il mercato immobiliare alberghiero in Europa, grande opportunità per l’Italia”… -