Asia, lotta agli sversamenti abusivi negli ecopunti: il bilancio (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 40 le persone che, dal luglio scorso, sono state scoperte a sversare illecitamente rifiuti presso gli ecopunti comunali e che sono state segnalate al comando della polizia municipale per la multa. E’ il bilancio di un anno di attività che l’Asia ha messo in campo per combattere i conferimenti incontrollati che danneggiano l’ambiente, la salute pubblica e fanno lievitare i costi aziendali in danno dei cittadini virtuosi. Gli ultimi filmati inviati ai vigili urbani risalgono ad appena due giorni fa e riguardano l’abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti presso i siti di contrada San Vitale e contrada Pontecorvo (nelle foto in allegato). “Dal 2019 – ha spiegato l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – abbiamo avviato l’installazione del sistema di videosorveglianza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 40 le persone che, dal luglio scorso, sono state scoperte a sversare illecitamente rifiuti presso glicomunali e che sono state segnalate al comando della polizia municipale per la multa. E’ ildi un anno di attività che l’ha messo in campo per combattere i conferimenti incontrollati che danneggiano l’ambiente, la salute pubblica e fanno lievitare i costi aziendali in danno dei cittadini virtuosi. Gli ultimi filmati inviati ai vigili urbani risalgono ad appena due giorni fa e riguardano l’abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti presso i siti di contrada San Vitale e contrada Pontecorvo (nelle foto in allegato). “Dal 2019 – ha spiegato l’amministratore unico dell’, Donato Madaro – abbiamo avviato l’installazione del sistema di videosorveglianza ...

Marcopolo_Eng : agricolo, perché troppo caldi. Intere popolazioni emigreranno per cercare di sopravvivere. Se le misure di lotta ai… - gualcap : 4. La Cina si rende conto che gli USA vogliono un conflitto prolungato in Ucraina per indebolire la Russia; -Russia… - castyseba : Usa e GB, vogliono ricacciare i russi in Asia,tagliare ogni ponte fra loro e l'Europa,soprattutto la Germania...Tut… -