Ascolti TV | Lunedì 22 agosto 2022. Immenhof – La Grande Promessa 15.3%, D'Iva in replica 10%. Attualità: Zona Bianca 6.9%, La Corsa al Voto 3.6%. (Di martedì 23 agosto 2022) Immenhof - La Grande Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 22 agosto 2022, su Rai1 Immenhof – La Grande Promessa ha conquistato 2.120.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 D'Iva ha raccolto davanti al video 1.075.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Un Paese quasi Perfetto ha interessato 912.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l'attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 643.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 793.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 La Corsa al Voto ha registrato 486.000 spettatori ...

fabiofabbretti : Il ritorno di #UnaVita non delude (quasi 2,1 milioni - 20.5%), #TerraAmara non paga lo spostamento alle 15 (1,9 mln… - Mattiabuonocore : Una Vita - in onda dalle 14.17 alle 14.57 - riparte col 20.7% e 2.086.000 spettatori. A seguire Terra Amara 21.7%… - Mattiabuonocore : Su Rai2 Castle, nell'orario che in autunno sarà occupato dalla Ceran, arriva al 6% - Mattiabuonocore : Reazione a Catena ieri al 29.7% - fabiofabbretti : Rai 1 con #Immenhof supera i 2 milioni (15.3%) contro #DIva in replica (10%). Bene #ChicagoPD (7.7%).