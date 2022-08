Ascolti TV | Lunedì 22 agosto 2022. Immenhof – La Grande Promessa 15.3%, D’Iva in replica 10%. Attualità: Zona Bianca 6.9%, La Corsa al Voto 3.6%. (Di martedì 23 agosto 2022) Immenhof - La Grande Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 22 agosto 2022, su Rai1 Immenhof – La Grande Promessa ha conquistato 2.120.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 D’Iva ha raccolto davanti al video 1.075.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Un Paese quasi Perfetto ha interessato 912.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.100.000 spettatori (7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 643.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 793.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 La Corsa al Voto ha registrato 486.000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 agosto 2022)- LaNella serata di ieri,22, su Rai1– Laha conquistato 2.120.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 1.075.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Un Paese quasi Perfetto ha interessato 912.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.100.000 spettatori (7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 643.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4totalizza un a.m. di 793.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Laalha registrato 486.000 ...

