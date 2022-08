Arriva la prima coppia gay a Ballando con le Stelle: ecco chi sono (Di martedì 23 agosto 2022) Ballando con le Stelle è sempre stato all’avanguardia. Negli anni ha avuto tra i suoi concorrenti persone trans, gay, coppie di soli uomini, volti noti della comunità LGBTQ di spicco come Rosalinda Celentano, Enzo Miccio e Platinette. Per quest’anno ha in mente una grande novità. prima coppia gay a Ballando con le Stelle: ecco chi sono Anni fa Milly Carlucci decise di inserire una coppia di soli uomini tra i concorrenti, ma non erano una coppia nella vita. Uno era Giovanni Ciacci, che tra poco rivedremo al Grande Fratello Vip 7; l’altro era Raimondo Todaro, che ora insegna ad Amici. Per quest’anno la regina del sabato sera Rai ha in mente un’altra novità: una coppia i cui ballerini ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 agosto 2022)con leè sempre stato all’avanguardia. Negli anni ha avuto tra i suoi concorrenti persone trans, gay, coppie di soli uomini, volti noti della comunità LGBTQ di spicco come Rosalinda Celentano, Enzo Miccio e Platinette. Per quest’anno ha in mente una grande novità.gay acon lechiAnni fa Milly Carlucci decise di inserire unadi soli uomini tra i concorrenti, ma non erano unanella vita. Uno era Giovanni Ciacci, che tra poco rivedremo al Grande Fratello Vip 7; l’altro era Raimondo Todaro, che ora insegna ad Amici. Per quest’anno la regina del sabato sera Rai ha in mente un’altra novità: unai cui ballerini ...

DAZN_IT : Errore clamoroso di Castillejo ?? E per Gattuso arriva la prima sconfitta ? #LaLiga #DAZN - fattoquotidiano : Ritorno dell’uomo sulla Luna, arriva la conferma della Nasa: il 29 agosto parte la prima missione Artemis - romeoagresti : Come arriva la #Juve alla prima di campionato? ?? I terzini sinistri spaventano ?? La squadra necessita ancora di r… - infoitcultura : Arriva la prima coppia gay a Ballando con le Stelle: ecco chi sono - strangjss : RT @_maridl: Offerte x prove gratuite: - Spotify (stesso account della prima prova gratuita ma con PayPal come pagamento) - Amazon Music -… -