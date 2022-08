Arnautovic alla Juventus, scambio folle: così può arrivare (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus ha bisogno di un attaccante e la pista Arnautovic sembra una possibile opzione; ecco come potrebbe arrivare da Allegri. In una stagione ricca di impegni, con il mondiale invernale (che rischia di incidere e non poco), le rose hanno bisogno di due alternative di ruolo se vogliono competere al meglio possibile. Lo stesso discorso riguarda, ovviamente, la Juventus con Allegri a cui mancano gli ultimi tasselli per avere una rosa di altissimo valore; gli obiettivi sono centrocampista e vice Vlahovic. L’attaccante, infatti, ha bisogno di una valida alternativa e sta vagliando diverse alternative tra cui quella di Arnautovic; ecco come può arrivare il centravanti. AnsafotoLa stagione di Arnautovic è iniziata nel migliore dei modi: due gol nelle prime due di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 agosto 2022) Laha bisogno di un attaccante e la pistasembra una possibile opzione; ecco come potrebbeda Allegri. In una stagione ricca di impegni, con il mondiale invernale (che rischia di incidere e non poco), le rose hanno bisogno di due alternative di ruolo se vogliono competere al meglio possibile. Lo stesso discorso riguarda, ovviamente, lacon Allegri a cui mancano gli ultimi tasselli per avere una rosa di altissimo valore; gli obiettivi sono centrocampista e vice Vlahovic. L’attaccante, infatti, ha bisogno di una valida alternativa e sta vagliando diverse alternative tra cui quella di; ecco come puòil centravanti. AnsafotoLa stagione diè iniziata nel migliore dei modi: due gol nelle prime due di ...

