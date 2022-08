Antonio Ricci quanto guadagna? Il suo patrimonio è incredibile

Leggi su chenews

(Di martedì 23 agosto 2022) Sapete? L’autore televisivo è il padre di molti programmi di successo, tra cui Striscia la notizia. I suoi guadagni, però, non provengono solo dalla tv. Il padre di Striscia la notizia spesso sfugge al mondo del gossip ma, attualmente, un giornale in particolare ha rivelato aammonterebbero i suoi guadagni e il suo intero: la cifra è. foto Ansaha iniziato a fare l’autore televisivo alla soglia dei trent’anni, di cosa facesse inizialmente non ci sono molte notizie. È originario di Albenga, in provincia di Savona, dov’è nato nel 1950. Sappiamo che si è laureato all’università in Lettere e che, poco dopo, ha iniziato a lavorare sia per la Rai che ...