Annabelle 3 film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Annabelle è il film stasera in tv martedì 23 agosto 2022 in onda in seconda serata su Italia 1.

Annabelle 3 film stasera in tv: cast
La regia è di Gary Dauberman. Il cast è composto da Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Emily Brobst, Steve Coulter, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Michael Cimino.

Annabelle 3 film stasera in tv: trama
Gli esperti di pananormale Ed e Lorraine Warren portano la bambola ...

