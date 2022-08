Allerta giorno dell’Indipendenza ucraina, Usa: americani lasciate l’Ucraina (Di martedì 23 agosto 2022) L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha esortato i cittadini americani a lasciare l'ucraina, citando le informazioni del Dipartimento di Stato secondo cui c'è un aumentato rischio di coinvolgimento dei civili in attacchi russi temuti per i prossimi giorni. L'Allerta sicurezza per i cittadini Usa è stata emessa nella notte tra lunedì e martedì ma sono giorni che funzionari statunitensi e ucraini esprimono preoccupazione in vista del 24 agosto: domani è il giorno dell'Indipendenza ucraina e saranno anche sei mesi esatti dall'inizio dell'invasione russa. "Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia sta intensificando gli sforzi per lanciare attacchi contro le infrastrutture civili e le strutture governative dell'ucraina nei prossimi giorni", ha affermato l'ambasciata ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 agosto 2022) L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha esortato i cittadinia lasciare l', citando le informazioni del Dipartimento di Stato secondo cui c'è un aumentato rischio di coinvolgimento dei civili in attacchi russi temuti per i prossimi giorni. L'sicurezza per i cittadini Usa è stata emessa nella notte tra lunedì e martedì ma sono giorni che funzionari statunitensi e ucraini esprimono preoccupazione in vista del 24 agosto: domani è ildell'Indipendenzae saranno anche sei mesi esatti dall'inizio dell'invasione russa. "Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia sta intensificando gli sforzi per lanciare attacchi contro le infrastrutture civili e le strutture governative dell'nei prossimi giorni", ha affermato l'ambasciata ...

