Allegri rimpiange le partenze | il dramma segreto dell’allenatore

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 23 agosto 2022) Un weekend non proprio bellissimo perche ha visto due giocatori ceduti brillare con le nuove squadre. Ecco di chi si tratta. In questa sessione di mercato, la Juventus non ha ancora completato le proprie operazioni dal momento che ha bisogno di un centrocampista (regista probabilmente) e un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic. In attesa di questi ultimi tasselli, la società bianconera ha comunque messo a segno colpi molto importanti che possono riportare la squadra sul tetto d’Italia e ad essere protagonisti a livello internazionale., però, l’ultimo weekend ha visto due giocatori ceduti essere protagonisti di grande partite. AnsafotoLa difesa della Juventus, in questa sessione di mercato, ha subito una vera e propria rivoluzione; in mezzo sono stati ceduti sia Chiellini sia de Ligt mentre sugli esterni è andato via Luca ...