Alex Britti | il cantante annuncia la fine | la notizia che sconvolge tutti

Leggi su kronic

(Di martedì 23 agosto 2022)annuncio la, unachei fan e il pubblico a casa: ecco i dettagli della vicenda I suoi brani negli anni Novanta sono diventati delle vere hit musicali che hanno scalato le classifiche ottenendo un buonissimo successo: stiamo parlando proprio di lui,. Nel corso della sua carriera, egli ha raggiunto il suo successo grazie alla bravura come chitarrista e come coach nel talent di Amici. Purtroppo, però, l’uomolacon unache. curiosità (foto web)Il suo talento per la musica è stato sviluppato sin dalla tenera età, circa 8 anni e a diciassette anni fonda il suo primo gruppo di ...