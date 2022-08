Albano su tutte le furie | Questa è la morte della musica | cos' è successo al cantante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 agosto 2022) Ogni dichiarazione che rilasciasuscita sempre grande clamore.volta, ad esempio, ha detto la sua riguardo la situazione artistica attuale ed è stato molto critico nei confronti di qualcuno in particolare. Scopriamo cosa ha dichiaratoha alle sue spalle una delle più sfolgoranti carriere artistiche che si possano desiderare. Ha vinto ben 8 dischi di platino e 26 dischi d’oro, numeri davvero esorbitanti. Non è, però, soltanto un cantautore di grande. Di solito è ospite in molti salotti televisivi e si è confermato uno degli opinionisti più desiderati e controversi dello spettacolo nostrano. In molti casi, ad esempio, ha espresso opinioni su Vladimir Putin che in pochi hanno condiviso.volta, però, ha rilasciato un' intervista in cui si è mostrato molto critico nei ...