(Di martedì 23 agosto 2022) Domenica 28 agosto dalle 14 prende il via, sulla sabbia della, il “Fallo Tournament by”:diTennis eVolley con sfide ain doppio misto, organizzato come ogni estate dall’ex divo a luci rosse e volto noto della TV,. Dopo aver appeso il Porno al chiodo, l’ex attore è oggi un esperto personal coach e un autore di saggi e romanzi. Nonché produce una propria linea di vini, dal nome emblematico: “Fallo” (www.fallowines.it). Sulle cui etichette e bottiglie è celata un’esortazione: sono infatti riportati i life tips, i suggerimenti e i consigli “motivazionali”star del cinema internazionale per adulti. “Lo sport è una ...

italiaserait : Al Riccione Beach Arena arriva il ‘Fallo Tournament’: il torneo per coppie dell’ex pornodivo Franco Trentalance - Gabrylelo : La Domenica va riconosciuta e santificata . . . . . #ultimogiornodivacanza @ Riccione Beach - RiccioneInside : RT @RiccioneInside: Un’altra giornata spettacolare a #Riccione #beach - RiccioneInside : Un’altra giornata spettacolare a #Riccione #beach - Alessan17883955 : @alice_finardi Stazione di Alassio -> Bologna Flixbus Bologna -> Riccione Riccione -> Papete Beach mima Ci ved la -

RiminiToday

... 'Siamo alla povertà energetica, le imprese turistiche non reggono più', al Samsaraparty di beneficenza a favore di ragazzi in difficoltà... 'Siamo alla povertà energetica, le imprese turistiche non reggono più', al Samsaraparty di beneficenza a favore di ragazzi in difficoltà Bellaria, ultimo appuntamento della rassegna '... Alla Riccione Beach Arena si scende in campo con il “Fallo Tournament by Trentalance” Venerdì 26 Agosto dalle 20.45 presso il Samsara Beach di Riccione si svolgerà l’evento THE CHARITY PARTY , party di beneficenza in collaborazione con Frabaste’ , un progetto educativo /formativo rivol ...Il rapper Emis Killa rischia di essere denunciato dalla città di Riccione per una sua recente dichiarazione su Twitter ...