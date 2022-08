Al Bano e Romina Power tornano a convivere? Le foto parlano chiaro (Di martedì 23 agosto 2022) Al Bano e Romina Power tornano a convivere insieme a Cellino San Marco? La cantante italo-americana si è trasferita nella tenuta poco dopo Ferragosto. Ecco cosa sta succedendo e le numerose foto. Romina Power è tornata poco dopo Ferragosto nella Tenuta Al Bano, dove si trova da qualche giorno. Ci sono diverse fotografie che dimostrano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Alinsieme a Cellino San Marco? La cantante italo-americana si è trasferita nella tenuta poco dopo Ferragosto. Ecco cosa sta succedendo e le numeroseè tornata poco dopo Ferragosto nella Tenuta Al, dove si trova da qualche giorno. Ci sono diversegrafie che dimostrano L'articolo proviene da Inews24.it.

