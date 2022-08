Ai 18enni un bonus da 500 euro. Tutto quello da sapere (Di martedì 23 agosto 2022) Il bonus cultura per l’acquisto di libri, cd e biglietti per eventi culturali scadrà il 31 agosto. Chi può richiederlo, come farlo e come usarlo Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Ilcultura per l’acquisto di libri, cd e biglietti per eventi culturali scadrà il 31 agosto. Chi può richiederlo, come farlo e come usarlo

danieledv79 : RT @sciltian: Sempre a #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI spiega che non è d'accordo con @EnricoLetta nemmeno sul dove mettere i soldi della tas… - 57Davide : RT @sciltian: Sempre a #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI spiega che non è d'accordo con @EnricoLetta nemmeno sul dove mettere i soldi della tas… - MarioRigoni2 : RT @sciltian: Sempre a #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI spiega che non è d'accordo con @EnricoLetta nemmeno sul dove mettere i soldi della tas… - mario_bontempo : RT @sciltian: Sempre a #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI spiega che non è d'accordo con @EnricoLetta nemmeno sul dove mettere i soldi della tas… - sciltian : Sempre a #LaCorsaAlVoto @CottarelliCPI spiega che non è d'accordo con @EnricoLetta nemmeno sul dove mettere i soldi… -