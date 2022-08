Affila le armi Noi di Centro | Mastella | “Importante votare rappresentanti del nostro territorio”

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Dall’ufficio stampa di Noi di). Grande fermento questa sera all’Hotel Traiano di Benevento per l’incontro organizzato dal leader di “noi Di”, Clemente. Presenti all’appuntamento l’on. Sandra Lonardo, il consigliere regionale Gino Abbate, l’assessore comunale alle politiche sociali Carmen Coppola, il neo presidente della provincia Nino Lombardi, il sindaco di Calvi Armando Rocco e il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione. Un meeting nato per definire programmi e strategie in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, i nomi dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, questa sera il primo incontro con tutto il movimento di “noi Di”. “È necessario scegliere attraverso il voto – ha dichiarato il ...

