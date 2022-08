Adesso il Garante della privacy ha avviato un’istruttoria sul video dello stupro di Piacenza (Di martedì 23 agosto 2022) Potrebbero esserci conseguenze per coloro che nei giorni scorsi, per varie (e discutibili) finalità, hanno diffuso il video dello strupro di Piacenza, un filmato terribile che mostra un 27enne originario della Guinea nell’atto di violentare una donna ucraina di 55 anni. Con una nota pubblicata sul suo sito, il Garante della privacy ha infatti comunicato di aver avviato un’istruttoria in merito alla diffusione del video, con lo scopo di raccogliere informazioni e verificare se ci siano state o meno violazioni della privacy. Il caso è scoppiato ieri, quando, tra gli altri, le immagini della violenza erano state diffuse pure dalla leader di FdI Giorgia Meloni sui suoi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Potrebbero esserci conseguenze per coloro che nei giorni scorsi, per varie (e discutibili) finalità, hanno diffuso ilstrupro di, un filmato terribile che mostra un 27enne originarioGuinea nell’atto di violentare una donna ucraina di 55 anni. Con una nota pubblicata sul suo sito, ilha infatti comunicato di averin merito alla diffusione del, con lo scopo di raccogliere informazioni e verificare se ci siano state o meno violazioni. Il caso è scoppiato ieri, quando, tra gli altri, le immaginiviolenza erano state diffuse pure dalla leader di FdI Giorgia Meloni sui suoi ...

misiagentiles : RT @neXtquotidiano: Non è finita Adesso il #Garantedellaprivacy ha avviato un’istruttoria sul video dello stupro di #Piacenza https://t.… - BepiGb1148 : @MediasetTgcom24 Garante della privacy studia impegnati per la protezione “vera” degli Italiani. Non correre dietro… - CharlesLydgate : RT @neXtquotidiano: Non è finita Adesso il #Garantedellaprivacy ha avviato un’istruttoria sul video dello stupro di #Piacenza https://t.… - neXtquotidiano : Non è finita Adesso il #Garantedellaprivacy ha avviato un’istruttoria sul video dello stupro di #Piacenza - Luis91052594 : @AbracaBarna @GPDP_IT Ho scoperto che il Garante della privacy mi ha bloccato ahahahahhahahahah adesso lo blocco anche io -