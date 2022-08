Accostato al Napoli, Deulofeu può lasciare l’Udinese: offerta da 20 milioni! (Di martedì 23 agosto 2022) Il nome di Gerard Deulofeu come rinforzo per il reparto offensivo di mister Spalletti ha tenuto banco per quasi tutta la durata di questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha poi deciso di cercare altrove, e ha ufficializzato Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ora il talento dell’Udinese potrebbe finire in Spagna. FOTO: Getty – Deulofeu Udinese Stando a quanto riportato da TuttoUdinese, Gerard Deulofeu piace, e anche tanto, a Unay Emery, allenatore del Villarreal. Il talentuoso jolly spagnolo sarebbe propenso a trasferirsi in patria e l’accordo tra il suo entourage e la dirigenza del Submarino Amarillo potrebbe essere trovato facilmente. Al momento però, è molto difficile che i friulani possano lasciar partire il loro uomo più importante considerato che sino ad ora hanno rispedito al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Il nome di Gerardcome rinforzo per il reparto offensivo di mister Spalletti ha tenuto banco per quasi tutta la durata di questa sessione estiva di calciomercato. Ilha poi deciso di cercare altrove, e ha ufficializzato Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ora il talento delpotrebbe finire in Spagna. FOTO: Getty –Udinese Stando a quanto riportato da TuttoUdinese, Gerardpiace, e anche tanto, a Unay Emery, allenatore del Villarreal. Il talentuoso jolly spagnolo sarebbe propenso a trasferirsi in patria e l’accordo tra il suo entourage e la dirigenza del Submarino Amarillo potrebbe essere trovato facilmente. Al momento però, è molto difficile che i friulani possano lasciar partire il loro uomo più importante considerato che sino ad ora hanno rispedito al ...

