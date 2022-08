"A casa era un incubo". Parla il figlio del panettiere ucciso a Giffoni (Di martedì 23 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Ciro Palmieri, l'uomo ammazzato dalla moglie e dai figli nella casa di Giffoni (Salerno). Secondo il 15enne era un padre e marito violento Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Ciro Palmieri, l'uomo ammazzato dalla moglie e dai figli nelladi(Salerno). Secondo il 15enne era un padre e marito violento

