50 euro di spesa in regalo per te in questo supermercato | È il più amato dagli italiani! (Di martedì 23 agosto 2022) 50 euro di spesa in omaggio fanno comodo davvero a tutti in un periodo così difficile quanto quello che stiamo attraversando! Il costo dei beni primari è aumentato esponenzialmente a causa della difficile situazione internazionale, della siccità e dell’inflazioni, così il nostro potere d’acquisto diminuisce in maniera proporzionale. Proprio per questo, arriva come una manna dal cielo la notizia che una nota e amatissima catena di discount mette in pallio ogni mese un corposo omaggio per la sua clientela di fiducia. Una sorta di concorso, per intenderci, dove il parere dei consumatori conta, però. Chi sarà mai il generoso benefattore delle famiglie italiane? E come possiamo aggiudicarci un premio così ambito? Scopriamolo insieme! 50 euro di spesa in regalo per te in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 agosto 2022) 50diin omaggio fanno comodo davvero a tutti in un periodo così difficile quanto quello che stiamo attraversando! Il costo dei beni primari è aumentato esponenzialmente a causa della difficile situazione internazionale, della siccità e dell’inflazioni, così il nostro potere d’acquisto diminuisce in maniera proporzionale. Proprio per, arriva come una manna dal cielo la notizia che una nota e amatissima catena di discount mette in pallio ogni mese un corposo omaggio per la sua clientela di fiducia. Una sorta di concorso, per intenderci, dove il parere dei consumatori conta, però. Chi sarà mai il generoso benefattore delle famiglie italiane? E come possiamo aggiudicarci un premio così ambito? Scopriamolo insieme! 50diinper te in ...

PagellaPolitica : Secondo l’Inps, tra il 2022 e il 2030 “quota 41” farebbe aumentare la spesa pensionistica italiana di oltre 65 mili… - CarloCalenda : Questa è un’affermazione menzognera in quanto incompleta. Il costo totale di quota 41 chiesta da Salvini è 65 mld d… - Silviadelgre : RT @EStradini: Spesa per la terapia dei piccini.... e non siamo che a metà vi prego di aiutarci anche con un euro ???? - Danieli87125494 : RT @EStradini: Spesa per la terapia dei piccini.... e non siamo che a metà vi prego di aiutarci anche con un euro ???? - PatriziaOrlan11 : RT @EStradini: Spesa per la terapia dei piccini.... e non siamo che a metà vi prego di aiutarci anche con un euro ???? -