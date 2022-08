Zoë Kravitz su Channing Tatum; "Ecco che cosa mi ha attratta di lui" (Di lunedì 22 agosto 2022) Zoë Kravitz si è recentemente aperta a proposito di Channing Tatum, rivelando che cosa l'ha attratta inizialmente quando ha deciso di lavorare con lui alle riprese di Pussy Island. Le cose si sono fatte piuttosto intense tra Zoë Kravitz e Channing Tatum da quando i due hanno collaborato alla realizzazione di Pussy Island: il film segna il debutto alla regia della Kravitz e vede Tatum come protagonista sia davanti che dietro la telecamera. Pussy Island parla di un magnate della tecnologia, interpretato da Tatum, che porta una cameriera nella sua isola privata dove le cose prendono una svolta oscura. Durante un'intervista del Wall Street Journal, la Kravitz ha parlato di che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Zoësi è recentemente aperta a proposito di, rivelando chel'hainizialmente quando ha deciso di lavorare con lui alle riprese di Pussy Island. Le cose si sono fatte piuttosto intense tra Zoëda quando i due hanno collaborato alla realizzazione di Pussy Island: il film segna il debutto alla regia dellae vedecome protagonista sia davanti che dietro la telecamera. Pussy Island parla di un magnate della tecnologia, interpretato da, che porta una cameriera nella sua isola privata dove le cose prendono una svolta oscura. Durante un'intervista del Wall Street Journal, laha parlato di che ...

