Zelensky: "Per l'indipendenza temo cose orribili dai russi" (Di lunedì 22 agosto 2022) La russia potrebbe compiere azioni "terribili e particolarmente crudeli" in settimana in occasione della festa per l'indipendenza dell'Ucraina. L'allarme e' stato lanciato da Zelensky, mentre Kiev ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Laa potrebbe compiere azioni "terribili e particolarmente crudeli" in settimana in occasione della festa per l'dell'Ucraina. L'allarme e' stato lanciato da, mentre Kiev ha ...

