Zaniolo, lussazione della spalla, nessuna operazione (Di lunedì 22 agosto 2022) La diagnosi riporta una lussazione alla spalla: nessuna operazione per Nicolò Zaniolo, dopo la paura durante Roma Cremonese In seguito agli esami svolti a Villa Stuart, l’infortunio di Nicolò Zaniolo si rivela essere una lussazione alla spalla. Per ora non sembra esserci la necessità di un’operazione per l’attaccante giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) La diagnosi riporta unaallaper Nicolò, dopo la paura durante Roma Cremonese In seguito agli esami svolti a Villa Stuart, l’infortunio di Nicolòsi rivela essere unaalla. Per ora non sembra esserci la necessità di un’per l’attaccante giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA ROMA #Zaniolo fuori 3-4 settimane per lussazione alla spalla Il giocatore non sarà sottoposto a intervent… - angelomangiante : #Zaniolo. Si temeva una frattura con il rischio di un'operazione, ma non ci sarà nulla di chirurgico. Gli esami s… - TommasoTurci : Per #Zaniolo trauma diretto alla spalla sinistra con lussazione. Da valutare i tempi di recupero. - SchiroTheBabe : RT @angelomangiante: #Zaniolo. Si temeva una frattura con il rischio di un'operazione, ma non ci sarà nulla di chirurgico. Gli esami stru… - forzaamagica : Incredibile , pur di non segnare alla #Juventus #Zaniolo finge una lussazione #SerieATIM #Calciomercato -