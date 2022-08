Zaniolo buone notizie per la Roma: solo 1 mese di stop (Di lunedì 22 agosto 2022) L’infortunio di Nicolò Zaniolo della Roma è meno grave del previsto, nessuna frattura. Dovrà stare fermo comunque un mese. Il giocatore si è fatto male durante la sfida con la Cremonese che i giallorossi hanno vinto grazie alla rete di Smalling. Zaniolo si è infortunato alla spalla ed è stato immediatamente portato a Villa Stuart per accertamenti. Secondo i referti degli esami strumentali non c’è frattura. Secondo quanto riferisce Sky il giocatore non dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, come si era sospettato subito dopo l’infortunio. Zaniolo ha subito un forte trauma con lussazione alla spalla sinistra. Dovrà stare fermo almeno un mese e dovrà indossare un tutore. Un altro problema per Mourinho che deve fare i conti già con l’infortunio di Wijnaldum che tornerà ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) L’infortunio di Nicolòdellaè meno grave del previsto, nessuna frattura. Dovrà stare fermo comunque un. Il giocatore si è fatto male durante la sfida con la Cremonese che i giallorossi hanno vinto grazie alla rete di Smalling.si è infortunato alla spalla ed è stato immediatamente portato a Villa Stuart per accertamenti. Secondo i referti degli esami strumentali non c’è frattura. Secondo quanto riferisce Sky il giocatore non dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, come si era sospettato subito dopo l’infortunio.ha subito un forte trauma con lussazione alla spalla sinistra. Dovrà stare fermo almeno une dovrà indossare un tutore. Un altro problema per Mourinho che deve fare i conti già con l’infortunio di Wijnaldum che tornerà ...

