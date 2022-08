Zakaria vuole rimanere a Torino, Paredes spinge per l’arrivo (Di lunedì 22 agosto 2022) Il centrocampista svizzero non sembra convinto del possibile addio, con Leandro Paredes che vorrebbe raggiungere Torino al più presto Il mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United complica le cose in casa bianconera. Il calciatore francese si è visto in procinto di lasciare Torino per una cifra vicina ai 20 milioni. Le richieste di stipendio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il centrocampista svizzero non sembra convinto del possibile addio, con Leandroche vorrebbe raggiungereal più presto Il mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United complica le cose in casa bianconera. Il calciatore francese si è visto in procinto di lasciareper una cifra vicina ai 20 milioni. Le richieste di stipendio L'articolo

Leggendario_89 : RT @JFCmarco: La settimana di mercato perfetta? •La Roma vuole Zakaria •Juve propone 25+ Zak per Zaniolo •La Roma accetta •Arthur in presti… - FraCazzolla : RT @JFCmarco: La settimana di mercato perfetta? •La Roma vuole Zakaria •Juve propone 25+ Zak per Zaniolo •La Roma accetta •Arthur in presti… - rabiotvattene : RT @JFCmarco: La settimana di mercato perfetta? •La Roma vuole Zakaria •Juve propone 25+ Zak per Zaniolo •La Roma accetta •Arthur in presti… - Giorgio_2207 : RT @JFCmarco: La settimana di mercato perfetta? •La Roma vuole Zakaria •Juve propone 25+ Zak per Zaniolo •La Roma accetta •Arthur in presti… - yutomanga : RT @JFCmarco: La settimana di mercato perfetta? •La Roma vuole Zakaria •Juve propone 25+ Zak per Zaniolo •La Roma accetta •Arthur in presti… -