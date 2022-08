repubblica : YouTube bloccato in Pakistan, l’ex premier Khan: “È un piano per censurarmi” [di Emanuele Capone] - Khantiger_force : RT @LaStampa: YouTube bloccato in Pakistan, l’ex premier Khan: “È un piano per censurarmi”. - LaStampa : YouTube bloccato in Pakistan, l’ex premier Khan: “È un piano per censurarmi”. - ITItalianTech : YouTube bloccato in Pakistan, l’ex premier Khan: “È un piano per censurarmi” - vito16315656 : @poliziadistato @Palazzo_Chigi @Viminale NEL 1999 HO DENUNCIATO ABUSI AL CAPO DELLA POLIZIA... AL SINDACATO SIULP..… -

In Pakistan c'è uno scontro politico ferocissimo che si combatte (anche) attraverso la Rete, i social network e: l'ex premier Imran Khan, che lo scorso aprile è stato rimosso dall'incarico dopo essere stato sfiduciato in Parlamento, accusa il nuovo governo di bloccare l'accesso ai suoi account per ...ATTENTATO A MOSCA CONTRO DUGIN/ "Tre piste possibili, l'Occidente non c'entra" Su Twitter, Imran Khan ha accusato il Governo di aver oscurato i suoi discorsi in tv etemporaneamente... YouTube bloccato in Pakistan, l’ex premier Khan: “È un piano per censurarmi” twitter: il commento di Khan al blocco del suo canale The fascist Imported govt sunk to a new low today by banning live coverage of my speeches on TV & then blocking YouTube temporarily during my ...