Yacht di lusso e vacanza top: Paris Hilton ha scelto questa località italiana (Di lunedì 22 agosto 2022) Paris Hilton in vacanza con il suo meraviglioso Yacht di lusso ha scelto questa meta italiana per godersi il pieno relax! Continuano le meravigliose vacanze dei Vip in magnifici scenari che ci lasciano letteralmente incantati. Gli account social dei nostri amatissimi ‘vipponi‘ come Signorini direbbe, impazzano di scatti che li ritraggono felici e spensierati in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 agosto 2022)incon il suo meravigliosodihametaper godersi il pieno relax! Continuano le meravigliose vacanze dei Vip in magnifici scenari che ci lasciano letteralmente incantati. Gli account social dei nostri amatissimi ‘vipponi‘ come Signorini direbbe, impazzano di scatti che li ritraggono felici e spensierati in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

afterblizzard : @fanpage ma l'imbarcazione di lusso affonda con stile? (ho conosciuto uno che ha fatto i soldoni vendendo in italia… - juliafrmthmoon : Non io che mentre ero in croazia scherzavo dicendo beyoncé??? A tutti gli yacht di lusso che vedevo in mare e ora l… - fanpage : L'imbarcazione di lusso à affondata mentre era in navigazione tra Gallipoli e Milazzo. I nove occupanti sono stati… - positanonews : Ancora yacht di lusso in rada a Positano: ecco lo yacht appartenuto al miliardario russo tra le #news… - infoitinterno : Yacht extra lusso affonda nel mar Jonio: incubo per i 9 a bordo, salvati al largo della Calabria -