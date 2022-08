(Di lunedì 22 agosto 2022)è l’evento più importante dell’anno per la WWE e su questo non si discute. L’anno prossimo il grande PPV si svolgerà al SoFi Stadium di Inglewood, in California, e la compagnia ha già venduto migliaia di biglietti per lo show.39 si avvia a diventare un. Grande successo! Secondo varie fonti, la WWE ha venduto più di 49.000 biglietti per39, Night 1, con solo 1.602 biglietti rimanenti. Per la seconda serata, invece ha distribuito 50.122 biglietti e ne restano solo 1.024. Triple H ha precedentemente affermato che l’edizione del prossimo anno ha venduto l’80% dei biglietti il primo giorno. Per la cronaca, WM 39 sarà anche la prima Mania senza Vince McMahon a gestire la creatività. Dovremo aspettare e vedere come Hunter organizzerà lo show ...

Zona_Wrestling : WWE: WrestleMania 39 registra il quasi tutto esaurito in entrambe le serate - TSOWrestling : Molto vicino il sold-out per entrambe le nottate di #WrestleMania! #TSOW // #TSOS // #WWE - w4fanatik : L’ultima difesa in ppv risale a WRESTLEMANIA 37 (sisi avete letto BENE) #wrestlingfanatik #memewrestlingfanatik… - TSOWrestling : Buon lavoro Mr. WrestleMania! #TSOS // #TSOW - SpazioWrestling : Rey Mysterio: 'Ecco chi vorrei affrontare a WrestleMania 39' #WrestleMania #WWE #ReyMysterio -

Spazio Wrestling

Una persona a conoscenza del contratto di Trump con la, relativo alla sua apparizione all'evento "23", ha riferito al "Wall Street Journal" che l'ex presidente Usa avrebbe detto a ...Finalmente ci siamo! Laha annunciato che i biglietti persaranno messi in vendita questa sera alle ore 19 italiane su Ticketmaster.com. Sono invece già disponibili iPriority Pass grazie ... WWE: WrestleMania 39 è vicina al sold-out WrestleMania è l'evento più importante dell'anno per la WWE e su questo non si discute. L'anno prossimo il grande PPV si svolgerà al SoFi Stadium di Inglewood, in California, e la compagnia ha già ven ...Cody Rhodes returned to WWE at WrestleMania 38 and was greeted with a heroes welcome, embraced by fans excited to see the former EVP of All Elite Wrestling back with the company that introduced ...