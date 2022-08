WWE: Edge non è solo, Beth Phoenix pronta a combattere nuovamente al fianco del marito? (Di lunedì 22 agosto 2022) Stanotte Raw si terrà a Toronto, in Canada e la WWE sta cercando di fare tutto il possibile per far andare in scena uno show degno di nota. Infatti è stata già annunciata la presenza della WWE Hall Of Famer Trish Stratus, ma per i fan canadesi le gioie non finiscono qui. Infatti vedranno il proprio idolo di casa la Rated R Superstar Edge in azione nel match che lo vedrà contrapposto a Damian Priest, primo ostacolo da affrontare per la vendetta nei confronti del Judgment Day. Edge non è da solo? Damian Priest sarà sicuramente accompagnato da Finn Balor e soprattutto Rhea Ripley, con quest’ultima che si sta particolarmente divertendo ad attaccare Domink Mysterio, forte del fatto che nessuno dei suoi avversari, che sia Edge, Rey Mysterio o lo stesso Dominik, non la attaccano direttamente. Ma forse questa cosa ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Stanotte Raw si terrà a Toronto, in Canada e la WWE sta cercando di fare tutto il possibile per far andare in scena uno show degno di nota. Infatti è stata già annunciata la presenza della WWE Hall Of Famer Trish Stratus, ma per i fan canadesi le gioie non finiscono qui. Infatti vedranno il proprio idolo di casa la Rated R Superstarin azione nel match che lo vedrà contrapposto a Damian Priest, primo ostacolo da affrontare per la vendetta nei confronti del Judgment Day.non è da? Damian Priest sarà sicuramente accompagnato da Finn Balor e soprattutto Rhea Ripley, con quest’ultima che si sta particolarmente divertendo ad attaccare Domink Mysterio, forte del fatto che nessuno dei suoi avversari, che sia, Rey Mysterio o lo stesso Dominik, non la attaccano direttamente. Ma forse questa cosa ...

