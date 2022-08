Wta ranking aggiornato al 22 agosto: Martina Trevisan prima italiana (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ranking WTA è stato aggiornato al 22 agosto 2022. Non ci sono stravolgimenti nella top 10 con Swiatek che continua a guardare tutti dall’alto, seguita da Kontaveit e Sakkari. Guadagna un punto Aryna Sabalenka, ai danni di Simona Halep. prima italiana è Martina Trevisan, ventisettesima. Cinquantasettesima è Jasmine Paolini. Sessantottesima Camila Giorgi. ranking Wta aggiornato al 22 agosto Swiatek 8605 punti Kontaveit 4580 Sakkari 4190 Badosa 3980 Jabeur 3920 Sabalenka 3470 Halep 3255 Pegula 3201 Muguruza 2886 Kasatkina 2795 27. Trevisan 1761 57. Paolini 1035 59. Lucia Bronzetti 977 68. Giorgi 894 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) IlWTA è statoal 222022. Non ci sono stravolgimenti nella top 10 con Swiatek che continua a guardare tutti dall’alto, seguita da Kontaveit e Sakkari. Guadagna un punto Aryna Sabalenka, ai danni di Simona Halep., ventisettesima. Cinquantasettesima è Jasmine Paolini. Sessantottesima Camila Giorgi.Wtaal 22Swiatek 8605 punti Kontaveit 4580 Sakkari 4190 Badosa 3980 Jabeur 3920 Sabalenka 3470 Halep 3255 Pegula 3201 Muguruza 2886 Kasatkina 2795 27.1761 57. Paolini 1035 59. Lucia Bronzetti 977 68. Giorgi 894 SportFace.

