WRC | Boullier dalla McLaren alla Hyundai | pronto a diventare nuovo team director?

(Di lunedì 22 agosto 2022) Pare che non ci sia pace nel, anche dopo le due grandi vittorie ottenute da Ott Tanak in Finlandia e a Ypres . Gira insistentemente una voce, infatti che già correva in Belgio, che l'ex ...

Gira insistentemente una voce, infatti che già correva in Belgio, che l'ex team manager di F.1 ex Lotus Renault e McLaren, il 48enne francese Eric, sia in stretto contatto con il team ... WRC, Bouiller dalla McLaren alla Hyundai: pronto a diventare nuovo team director A fine gara a Ypres pare che Julien Moncet si sia dimesso, lasciando così spazio all'ex McLaren e Lotus Pare che non ci sia pace nel Team Hyundai, anche dopo le due grandi vittorie ottenute da Ott Tan ...