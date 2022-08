Whatsapp, la funzione che tutti richiedevano è disponibile | Puoi cancellare i messaggi senza farti scoprire (Di lunedì 22 agosto 2022) Whatsapp è in continuo aggiornamento e da adesso è possibile anche eliminare messaggi senza che l’altra persona lo sappia: ecco come. messaggi Whatsapp (fonte web)Stiamo parlando dell’app di messaggistica instantanea più in voga del momento, ovvero Whatsapp. Grazie a questa chat, è possibili comunicare in tempo reale con altre persone anche se vi trovate dall’altra parte del mondo. Whatsapp ha rivoluzionato il modo di parlare e di comunicare, grazie anche alle nuove impostazioni. Se infatti prima, per parlare con qualcuno, chiamavamo, adesso quest’azione la consideriamo remota. Su Whatsapp infatti possiamo anche scambiarci note audio e parlare con l’altra persona, come se stessimo a telefono. Gli ultimi aggiornamenti di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 agosto 2022)è in continuo aggiornamento e da adesso è possibile anche eliminareche l’altra persona lo sappia: ecco come.(fonte web)Stiamo parlando dell’app distica instantanea più in voga del momento, ovvero. Grazie a questa chat, è possibili comunicare in tempo reale con altre persone anche se vi trovate dall’altra parte del mondo.ha rivoluzionato il modo di parlare e di comunicare, grazie anche alle nuove impostazioni. Se infatti prima, per parlare con qualcuno, chiamavamo, adesso quest’azione la consideriamo remota. Suinfatti possiamo anche scambiarci note audio e parlare con l’altra persona, come se stessimo a telefono. Gli ultimi aggiornamenti di ...

Rainbow_Luce : Sia benedetta la funzione di risposta ai messaggi WhatsApp, direttamente dalla home del telefono. Così, se scrive q… - fainformazione : WhatsApp: in roll-out beta gli aggiornamenti di Stato dall’elenco chat Secondo quanto reso noto da un gruppo di le… - fainfoscienza : WhatsApp: in roll-out beta gli aggiornamenti di Stato dall’elenco chat Secondo quanto reso noto da un gruppo di le… - itsjustisil : Un minuto di apprezzamento per la funzione 'Mute' dei gruppi di WhatsApp e Telegram. ?? - techworldaleant : Dopo l'aggiornamento #WhatsApp beta per iOS 22.18.0.70, che offre la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti… -