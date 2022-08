Vuelta a Espana 2022, il percorso e le salite della settimana 23-28 agosto. Si riparte dai Paesi Baschi, attesa per le tappe nelle Asturie (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo le prime tre tappe in Olanda e a seguito dell’odierno giorno di riposo, nella giornata di domani riprenderà la Vuelta a España 2022; questa volta, però, i corridori saranno protagonisti lungo le strade iberiche a partire dai Paesi Baschi. La prima tappa della settimana vede infatti la partenza in quel di Vitoria-Gasteiz e arrivo a Laguardia (152,5 km): tappa mossa ma non particolarmente ostica, con due GPM da affrontare quali Puerto de Opakua (seconda categoria, 5,3 km al 6,9%) e Puerto de Herrera (terza categoria, 6,8 km al 5%). Saliscendi continui invece quelli previsti per mercoledì, da Irun a Bilbao (187,2 km) con frequenti strappi ma anche qui non complicati, per così dire: tre GPM di terza categoria (Puerto de Gontzagarigana, 4,3 km al 5,1%; Balcon de ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo le prime trein Olanda e a seguito dell’odierno giorno di riposo, nella giornata di domani riprenderà laa España; questa volta, però, i corridori saranno protagonisti lungo le strade iberiche a partire dai. La prima tappavede infatti la partenza in quel di Vitoria-Gasteiz e arrivo a Laguardia (152,5 km): tappa mossa ma non particolarmente ostica, con due GPM da affrontare quali Puerto de Opakua (seconda categoria, 5,3 km al 6,9%) e Puerto de Herrera (terza categoria, 6,8 km al 5%). Saliscendi continui invece quelli previsti per mercoledì, da Irun a Bilbao (187,2 km) con frequenti strappi ma anche qui non complicati, per così dire: tre GPM di terza categoria (Puerto de Gontzagarigana, 4,3 km al 5,1%; Balcon de ...

