Vuelta 2022, saluti all’Olanda: si inizia a fare sul serio, salite in arrivo. Roglic uomo da battere, ma quante incognite (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo la tre giorni iniziale in Olanda, la Vuelta 2022 è pronta a sbarcare in Spagna in queste ore con il giorno di riposo che anticipa la quarta tappa di domani, da Vitoria Gasteiz a Laguardia dopo 152,5 chilometri. Tantissimo pubblico, una cronometro a squadre e due volate vinte da Sam Bennett hanno aperto le danze e delineato la prima classifica generale, che tra l’altro vede in maglia rossa un italiano come Edoardo Affini. Adesso però si inizia a fare sul serio, perchè come sempre la Vuelta è il Grande Giro con più salite, più sorprese e situazioni di non semplice lettura vista la collocazione nella parte finale della stagione. Vuelta 2022: CALENDARIO COMPLETO CON ORARI E PERCORSI La storia recente vorrebbe ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo la tre giornile in Olanda, laè pronta a sbarcare in Spagna in queste ore con il giorno di riposo che anticipa la quarta tappa di domani, da Vitoria Gasteiz a Laguardia dopo 152,5 chilometri. Tantissimo pubblico, una cronometro a squadre e due volate vinte da Sam Bennett hanno aperto le danze e delineato la prima classifica generale, che tra l’altro vede in maglia rossa un italiano come Edoardo Affini. Adesso però sisul, perchè come sempre laè il Grande Giro con più, più sorprese e situazioni di non semplice lettura vista la collocazione nella parte finale della stagione.: CALENDARIO COMPLETO CON ORARI E PERCORSI La storia recente vorrebbe ...

