Volley, Mondiali 2022: primo esame di maturità per i giovani azzurri ed il ct De Giorgi dopo l’impresa agli Europei (Di lunedì 22 agosto 2022) I Mondiali sono dietro l’angolo e, un anno dopo la vittoria inattesa Gli Europei targata Ferdinando De Giorgi arriva il primo test in vista di Parigi 2024. Il Mondiale in Polonia e Slovenia vedrà gli azzurri protagonisti del primo torneo di livello mondiale da affrontare con il nuovo corso. De Giorgi punta sul gruppo che benissimo aveva fatto nelle eliminatorie della World League giocata dagli azzurri senza poi riuscire a ripetersi nella finale casalinga. I punti fermi non mancano ed è da Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Simone Anzani, Gianluca Galassi e Fabio Balaso che Fefè De Giorgi ripartirà per dare l’assalto al podio iridato, al loro fianco un manipolo di giovani che però ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Isono dietro l’angolo e, un annola vittoria inattesa Glitargata Ferdinando Dearriva iltest in vista di Parigi 2024. Il Mondiale in Polonia e Slovenia vedrà gliprotagonisti deltorneo di livello mondiale da affrontare con il nuovo corso. Depunta sul gruppo che benissimo aveva fatto nelle eliminatorie della World League giocata dsenza poi riuscire a ripetersi nella finale casalinga. I punti fermi non mancano ed è da Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Simone Anzani, Gianluca Galassi e Fabio Balaso che Fefè Deripartirà per dare l’assalto al podio iridato, al loro fianco un manipolo diche però ...

OA_Sport : #Volley, Mondiali 2022: primo esame di maturità per i giovani azzurri ed il ct De Giorgi dopo l’impresa agli Europei - NapoliAddict : Ci sono due 'perugini' tra gli azzurri convocati per i mondiali di volley #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - zazoomblog : Volley regolamento Mondiali maschili 2022: formula e come funziona - #Volley #regolamento #Mondiali - ematr_86 : ct De Giorgi conferma in toto i Campioni d'Europa per i Mondiali maschili di volley @fefedegio Palleggiatori: Si… - ematr_86 : ct De Giorgi conferma in toto i Campioni d'Europa per i Mondiali maschili di volley @fefedegio Centrali: Simone… -