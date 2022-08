Volley, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia ai raggi X. Giannelli e Michieletto possono fare la differenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Mancano ormai solo cinque giorni all’inizio dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Nella giornata di ieri il CT della Nazionale italiana Fefè de Giorgi ha diramato le proprie convocazioni per la rassegna iridata che sarà ospitata da Slovenia e Polonia. La scelte è stata chiara: riproporre l’organico che ha centrato il successo agli ultimi Campionati Europei. Dei quattordici atleti convocati, dodici sono saliti sul primo gradino del podio continentale con le uniche due modifiche attuate sicuramente in uomini che difficilmente risulteranno decisivi. Andiamo ad analizzare le scelte di De Giorgi. Partiamo dal capitano e leader della nazionale azzurra: Simone Giannelli. Il palleggiatore 26enne è il punto fermo di una squadra che è inevitabilmente costruita intorno a lui. Il bolzanino è ormai da anni tra i migliori interpreti del suo ruolo e servirà ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Mancano ormai solo cinque giorni all’inizio dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Nella giornata di ieri il CT della Nazionale italiana Fefè de Giorgi ha diramato le proprie convocazioni per la rassegna iridata che sarà ospitata da Slovenia e Polonia. La scelte è stata chiara: riproporre l’organico che ha centrato il successo agli ultimi Campionati Europei. Dei quattordici atleti, dodici sono saliti sul primo gradino del podio continentale con le uniche due modifiche attuate sicuramente in uomini che difficilmente risulteranno decisivi. Andiamo ad analizzare le scelte di De Giorgi. Partiamo dal capitano e leader della nazionale azzurra: Simone. Il palleggiatore 26enne è il punto fermo di una squadra che è inevitabilmente costruita intorno a lui. Il bolzanino è ormai da anni tra i migliori interpreti del suo ruolo e servirà ...

