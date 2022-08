Volantino Unieuro ‘Back to school’: prodotti in offerta fino al 31 agosto 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Estate a tutto sconto con Unieuro grazie al Volantino Back to School con tanti prodotti legati all’elettronica per accompagnare il rientro in aula. La promozione durerà fino alla fine del mese e presenta tanti sconti – e occasioni ghiotte – per tutti i clienti. Vediamole insieme. Leggi anche: Acqua & Sapone, prodotti in offerta dal 14 agosto al 3 settembre: sfoglia il nuovo Volantino Offerte Unieuro agosto 2022 Vediamo subito qualche prodotto in offerta. Lenovo Ideapad 81W101V31X a 499 euro più un rimborso di 100 euro. Lenovo Ideapad Gaming 82k200D7IX a 899 euro. MacBook Air a 1479 euro, Acer Notebook Aspire 3 a 399 euro. Pavilion Laptop 15-Eh2001NL a 799.90 euro, Samsung Galaxy ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Estate a tutto sconto congrazie alBack to School con tantilegati all’elettronica per accompagnare il rientro in aula. La promozione dureràalla fine del mese e presenta tanti sconti – e occasioni ghiotte – per tutti i clienti. Vediamole insieme. Leggi anche: Acqua & Sapone,indal 14al 3 settembre: sfoglia il nuovoOfferteVediamo subito qualche prodotto in. Lenovo Ideapad 81W101V31X a 499 euro più un rimborso di 100 euro. Lenovo Ideapad Gaming 82k200D7IX a 899 euro. MacBook Air a 1479 euro, Acer Notebook Aspire 3 a 399 euro. Pavilion Laptop 15-Eh2001NL a 799.90 euro, Samsung Galaxy ...

CorriereCitta : Volantino Unieuro ‘Back to school’: prodotti in offerta fino al 31 agosto 2022 - smartworld_it : Volantino Unieuro 'Back to School': cambiare portatile conviene con questi sconti - infoitscienza : Volantino Unieuro: Samsung Galaxy A52 in regalo - zazoomblog : Volantino Unieuro ‘Il Vero Fuoritutto Continua’: offerte fino al 60% dal 12 al 21 agosto - #Volantino #Unieuro… - zazoomblog : Volantino Unieuro ‘Il Vero Fuoritutto Continua’: offerte fino al 60% dal 12 al 21 agosto - #Volantino #Unieuro… -