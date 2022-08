Vola il prezzo del gas, sfiora i 300 euro per megawattora (Di lunedì 22 agosto 2022) Il prezzo del gas segna un nuovo massimo storico alla chiusura dei mercati europei, attestandosi a 276,7 euro per megawattora, con un rialzo del 13,17%. A una settimana dal nuovo stop per manutenzione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildel gas segna un nuovo massimo storico alla chiusura dei mercatipei, attestandosi a 276,7per, con un rialzo del 13,17%. A una settimana dal nuovo stop per manutenzione ...

