Viviamo tempi eccezionali e pericolosi. Ci ho ripensato, sarò candidato con il Terzo Polo (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è il momento di ritirarsi nel cantuccio delle rispettive professioni, consegnati all’indifferenza e rassegnati al peggio. Draghi è la salvezza dell'Italia, la sua cacciata è uno spartiacque: la coalizione guidata da Carlo Calenda ha una funzione addirittura "storica" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è il momento di ritirarsi nel cantuccio delle rispettive professioni, consegnati all’indifferenza e rassegnati al peggio. Draghi è la salvezza dell'Italia, la sua cacciata è uno spartiacque: la coalizione guidata da Carlo Calenda ha una funzione addirittura "storica"

HuffPostItalia : Viviamo tempi eccezionali e pericolosi. Ci ho ripensato, sarò candidato con il Terzo Polo