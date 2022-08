«Viva le devianze»: l’hashtag di Letta contro Meloni per le dichiarazioni sui giovani. La leader Fdi: «Critica surreale» – Il video (Di lunedì 22 agosto 2022) «Se aprite internet e cliccate su Wikipedia trovate che le devianze sono comportamenti che violano le norme». Così Giorgia Meloni risponde a Enrico Letta che ha lanciato su Twitter l’hashtag #VivaLedevianze, a seguito del video in cui la leader di Fdi cita il diritto allo sport come investimento per i giovani contro le devianze. Citando poi Adoloescenti.it, aggiunge: «Le devianze si manifestano con atteggiamenti di natura oppositiva, come disobbedire o mentire, la violazione della legge, l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti». Per Meloni, le parole del segretario dem sono solo una Critica «surreale». Conclude così con tono stupito ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) «Se aprite internet e cliccate su Wikipedia trovate che lesono comportamenti che violano le norme». Così Giorgiarisponde a Enricoche ha lanciato su TwitterLe, a seguito delin cui ladi Fdi cita il diritto allo sport come investimento per ile. Citando poi Adoloescenti.it, aggiunge: «Lesi manifestano con atteggiamenti di natura oppositiva, come disobbedire o mentire, la violazione della legge, l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti». Per, le parole del segretario dem sono solo una». Conclude così con tono stupito ...

