Vita di guerra: a Kharkiv le fermate degli autobus diventano rifugi antiaerei (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando le bombe o i missili possono piovere dal cielo da un momento all'altro, anche piccoli spazi di quotidianita' possono "militarizzarsi": e' quello che e' successo a Kharkiv, seconda citta' piu' ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando le bombe o i missili possono piovere dal cielo da un momento all'altro, anche piccoli spazi di quotidianita' possono "militarizzarsi": e' quello che e' successo a, seconda citta' piu' ...

TizianaFerrario : Ci si può sempre ricredere nella vita,ma sul dittatore #Mussolini che ha portato l'Italia in guerra alleata dei naz… - apavo75 : RT @trinity_mio: @JonnySicilia Ma perché ogni giorno viene fatto cordoglio a tutti gli ucraini che da mesi perdono la vita?? Queste sono le… - trinity_mio : @JonnySicilia Ma perché ogni giorno viene fatto cordoglio a tutti gli ucraini che da mesi perdono la vita?? Queste… - alessita_1994 : Fanno battute su Zelensky ingrassato,ma in realtà,conduceva uno stile di vita sano,basato sullo sport non potendolo… - ModugnoLucrezia : @gattopardopievi Siccome mi rompevo a giocare alla famiglia felice con le barbie, facevo scoppiare una guerra, davo… -