Viaggio nella violenza omicida familiare di Ciro Palmieri

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto è stato rinvenuto il corpo di, un uomo la cui denuncia di scomparsa era stata fatta dalla moglie, Monica Milita, presso la stazione dei Carabinieri di Giffoni Valle di Piana il 30 luglio. Al momento dell’esposto la donna avrebbe presentato una mano fasciata. Successivamente, la stessa, si sarebbe rivolta alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per richiedere aiuto per la sparizione del marito. Al momento la donna e il primogenito di 20 anni sono in carcere con l’accusa di “omicidio aggravato dalla crudeltà e occultamento di cadavere”, mentre il figlio mezzano sarebbe detenuto in un istituto di pena minorile. Il terzo figlio di 11 anni avrebbe assistito all’attosenza prenderne parte. Dalle immagini acquisite dagli esperti digitali dell’Arma, in quanto le immagini delle telecamere all’interno della casa ...