Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022)DEL 22 AGOSTOORE 17:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 VEICOLO IN PANNE AL KM 584+000 IN DIREZIONE FIRENZE CON CODE PER 2KM TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONESUD E SEMPRE SULL’A1 PER INCIDENTE CODE TRA ORVIETO E FABRO DIREZIONESULLA CASSIA VEIENTANA PER PIOGGIA CODE TRA FORMELLO E RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’AURELIA SEMPRE PER PIOGGIA CODE TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E RACCORDOANULARE DIREZIONEPER LAVORI SI STA IN CODA SULLA MONTI LEPINI TRA PORERA E GIULIANO DI, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA PONTINA CODE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA MENTRE SULLA REGIONALE SUBLACENSE IN CORSO LAVORI DI SFALCIO ...