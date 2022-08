Vi ricordate Pino Campagna, il Papy Ultras di Zelig? Ecco com'è diventato a 67 anni (irriconoscibile) (Di lunedì 22 agosto 2022) Pino Campagna ha avuto un periodo di enorme popolarità tra fine anni '90 e primi anni 2000. Da qualche anno si vede sempre meno in tv. Poche ore fa è 'comparso' sui social in compagnia di Biagio D'Anelli. "Papi? Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?". Quando Internet non era ancora nelle case di tutti gli italiani, l'intrattenimento passava quasi esclusivamente tramite la televisione. Dal 2000 al 2010 circa, 'Zelig' è stata una delle trasmissioni comiche più amate dagli italiani. Sul palco dello show si sono susseguiti centinaia di comici. Alcuni hanno sfondato, altri sono tornati nell'oblio. Pino Campagna si è visto sempre meno in TV dopo l'esperienza a Zelig ma il motivo è da ricercare nella sua età, non più giovanissima. Peraltro il comico foggiano ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 22 agosto 2022)ha avuto un periodo di enorme popolarità tra fine'90 e primi2000. Da qualche anno si vede sempre meno in tv. Poche ore fa è 'comparso' sui social in compagnia di Biagio D'Anelli. "Papi? Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?". Quando Internet non era ancora nelle case di tutti gli italiani, l'intrattenimento passava quasi esclusivamente tramite la televisione. Dal 2000 al 2010 circa, '' è stata una delle trasmissioni comiche più amate dagli italiani. Sul palco dello show si sono susseguiti centinaia di comici. Alcuni hanno sfondato, altri sono tornati nell'oblio.si è visto sempre meno in TV dopo l'esperienza ama il motivo è da ricercare nella sua età, non più giovanissima. Peraltro il comico foggiano ...

