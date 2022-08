Veronica Gentili, chi è il misterioso (e bellissimo) fidanzato: trapela l’identità (Di lunedì 22 agosto 2022) Veronica Gentili ha un compagno che ha tenuto lontano dal gossip ma è trapelata la sua identità. La conduttrice ha sempre mantenuto un certo riserbo in merito alla sua vita privata e sentimentale. Nonostante sia un personaggio molto in vista è riuscita nel suo intento per molti anni. Veronica Gentili-Altranotizia (fonte: Google)Veronica Gentili è una splendida quarantenne che ha fatto girare la testa a molti uomini ma ha sempre mantenuto le dovute distanze da tutti. Questo perché non è una donna single ma ha un compagno da molto tempo. La sua identità è trapelata dopo tanto tempo. Voi sapete chi è? Veronica Gentili e il misterioso fidanzato Veronica ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 agosto 2022)ha un compagno che ha tenuto lontano dal gossip ma èta la sua identità. La conduttrice ha sempre mantenuto un certo riserbo in merito alla sua vita privata e sentimentale. Nonostante sia un personaggio molto in vista è riuscita nel suo intento per molti anni.-Altranotizia (fonte: Google)è una splendida quarantenne che ha fatto girare la testa a molti uomini ma ha sempre mantenuto le dovute distanze da tutti. Questo perché non è una donna single ma ha un compagno da molto tempo. La sua identità èta dopo tanto tempo. Voi sapete chi è?e il...

ParliamoDiNews : Veronica Gentili, chi è il misterioso (e bellissimo) fidanzato: trapela l`identità - - Leggenda88 : RT @DVACMILAN: Comunque per me era rosso di Hateboer su Leao. Peccato che quelli al VAR stava su Rete 4 e quelli si stavano segando su Vero… - marcofm1975 : RT @DVACMILAN: Comunque per me era rosso di Hateboer su Leao. Peccato che quelli al VAR stava su Rete 4 e quelli si stavano segando su Vero… - DVACMILAN : Comunque per me era rosso di Hateboer su Leao. Peccato che quelli al VAR stava su Rete 4 e quelli si stavano segando su Veronica Gentili. - Garth597927371 : @Controcorrentv Sei un'oca in preda alle convulsioni. Ma chi è quell'idiota idiota che guarda la tua trasmissione s… -