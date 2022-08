Vedete questa foto? È diventato un caso: cosa è successo dopo Atalanta-Milan (Di lunedì 22 agosto 2022) Alla fine il match che profumava d'Europa è finito in parità: è 1-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan, che è andato sotto nel primo tempo e si è disunito, prima di riprendere la gara nella ripresa col bel gol di Ismael Bennacer. Ma un episodio poteva essere a vantaggio dei rossoneri all'inizio della seconda parte di gioco, che ha scatenato le proteste dei giocatori del Diavolo e di Stefano Pioli: nei minuti iniziali, infatti, Rafael Leao, scattato sulla fascia sinistra, è stato affondato da Hateboer, che è entrato in scivolata alzando il piede a martello atterrando il portoghese con un intervento a gamba alta sulla tibia. Il direttore di gara ha optato immediatamente per l'ammonizione, ma non è stato richiamato all'on field review da Paolo Valeri, che non ha giudicato pericoloso l'intervento del laterale olandese della Dea. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Alla fine il match che profumava d'Europa è finito in parità: è 1-1 al Gewiss Stadium tra, che è andato sotto nel primo tempo e si è disunito, prima di riprendere la gara nella ripresa col bel gol di Ismael Bennacer. Ma un episodio poteva essere a vantaggio dei rossoneri all'inizio della seconda parte di gioco, che ha scatenato le proteste dei giocatori del Diavolo e di Stefano Pioli: nei minuti iniziali, infatti, Rafael Leao, scattato sulla fascia sinistra, è stato affondato da Hateboer, che è entrato in scivolata alzando il piede a martello atterrando il portoghese con un intervento a gamba alta sulla tibia. Il direttore di gara ha optato immediatamente per l'ammonizione, ma non è stato richiamato all'on field review da Paolo Valeri, che non ha giudicato pericoloso l'intervento del laterale olandese della Dea. ...

