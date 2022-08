Vaticano, Cardinale Becciu verso il reintegro: il papa l’ha chiamato per invitarlo al Concistoro (Di lunedì 22 agosto 2022) Cardinale Becciu verso il ritorno a Roma: nelle ultime ore ci sarebbero stati dei segnali di disgelo e di reintegro per il Cardinale, allontanato a causa di alcune vicende giudiziarie a suo carico, ancora in corso. Vaticano, Cardinale Becciu verso il reintegro Il Cardinale Anglo Becciu avrebbe ricevuto dei segnali di apertura per il reintegro in Vaticano da parte di papa Francesco. Il Cardinale Becciu dal settembre 2020 è congelato dalle sua funzioni per alcune vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto come quella sull’utilizzo illecito dei fondi dell’Obolo di San Pietro, con un processo in corso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)il ritorno a Roma: nelle ultime ore ci sarebbero stati dei segnali di disgelo e diper il, allontanato a causa di alcune vicende giudiziarie a suo carico, ancora in corso.ilIlAngloavrebbe ricevuto dei segnali di apertura per ilinda parte diFrancesco. Ildal settembre 2020 è congelato dalle sua funzioni per alcune vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto come quella sull’utilizzo illecito dei fondi dell’Obolo di San Pietro, con un processo in corso ...

